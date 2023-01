Chris Hipkins ingezworen als nieuwe premier van Nieuw-Zeeland

Delen via E-mail

De 44-jarige Chris Hipkins is woensdag tijdens een officiële ceremonie in Wellington ingezworen als premier van Nieuw-Zeeland. Hij volgt Jacinda Ardern op, die vorige week verrassend aankondigde haar functie neer te leggen.

Ardern zei niet genoeg energie meer voor het premierschap te hebben. Ze werd in 2017 op 37-jarige leeftijd een van 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders.

Onder Ardern was Hipkins nog minister van Onderwijs, Politie en Publieke Diensten. Parlementsleden van de Labour-partij kozen hem zondag als de nieuwe leider van de sociaaldemocratische partij. Hipkins was de enige kandidaat voor het leiderschap van de partij, waardoor de stemming grotendeels een formaliteit was.