Zeker 150 doden in Afghanistan door extreem winterweer

Deze winter is een van de koudste die Afghanistan ooit heeft gekend. Als gevolg van het extreme weer zijn 157 mensen in het land overleden, zegt een woordvoerder van de Taliban tegen CNN

Begin januari daalde de temperatuur in Afghanistan naar -28 graden. Dat is ver onder het landelijke gemiddelde van tussen de 0 en 5 graden Celsius voor rond deze tijd van het jaar.

Vanwege de extreme kou en het gebrek aan humanitaire hulp is het aantal doden in minder dan een week tijd verdubbeld, meldt CNN. Ook zouden ongeveer 70.000 dieren zijn doodgevroren.

De humanitaire hulporganisatie van de VN liet zondag via Twitter weten onder meer dekens, verwarming en onderdak te bieden aan zo'n 565.7000 inwoners van Afghanistan. "Maar vanwege een van de koudste winters in jaren is er veel meer nodig", schrijft de organisatie.

"Afghanistan is zich - midden in een verschrikkelijke humanitaire crisis - aan het isoleren als een van de landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering", zei Mohammed in een verklaring. "We moeten er alles aan doen om deze kloof te overbruggen."