Vrachtschip gezonken voor de Japanse kust, negen mensen vermist

In de Oost-Chinese Zee is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrachtschip met 22 mensen aan boord gezonken. Volgens persbureau Reuters konden dertien mensen worden gered. Nog negen opvarenden worden vermist.

Van de dertien mensen die werden gevonden, was maar één bij bewustzijn. Verder is niets bekend over hun toestand.

De Japanse en Zuid-Koreaanse kustwachten zoeken met vliegtuigen en vrachtschepen naar de vermisten. De bemanning van het gezonken schip, dat onder de vlag van Hongkong voer, komt uit China en Myanmar.

Het is niet duidelijk wat het kapseizen van het schip heeft veroorzaakt. Wel is bekend dat er veel wind op zee stond, waardoor er hoge golven waren.

Het gezonken schip was ongeveer 126 meter lang en had grote ladingen hout aan boord.

Japan kampt al langer met bar winterweer met hevige sneeuwval. Volgens persbureau Reuters zijn in het gebied van het ongeluk meerdere vluchten geschrapt vanwege noodweer. Als gevolg van de weersomstandigheden kwam zeker één persoon om het leven.

Aanbevolen artikelen