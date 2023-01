Noord-Koreaanse hoofdstad vijf dagen in lockdown om 'luchtwegaandoening'

De Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang gaat woensdag vijf dagen in lockdown. Volgens de autoriteiten gebeurt dat vanwege een toenemend aantal gevallen van een niet-gespecificeerde luchtwegaandoening.

In een verklaring heeft de regering het niet over corona, meldt het in Zuid-Korea gevestigde NK News. Inwoners van de stad moeten tot zondagavond thuisblijven en meerdere keren per dag hun temperatuur controleren.

Een dag eerder leken de inwoners van de stad goederen in te slaan omdat zij strengere maatregelen verwachtten. Het is niet bekend of ook andere delen van Noord-Korea in lockdown moeten.

Noord-Korea erkende vorig jaar de uitbraak van corona. In augustus zou het deze hebben overwonnen. Het land heeft nooit bekendgemaakt hoeveel mensen het virus opliepen.

Volgens waarnemers heeft Noord-Korea niet de middelen om overal in het land tests uit te voeren. In plaats daarvan rapporteerde het dagelijkse aantallen patiënten met koorts. Dat aantal liep op tot ongeveer 4,8 miljoen. Er wonen zo'n 25 miljoen mensen in het land.

