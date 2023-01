Al 441 aanklachten tegen mensen die Duits 'bruinkooldorp' Lützerath bezetten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De ontruiming verliep niet zonder slag of stoot. In totaal veertien mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie vijf agenten.

De politiewoordvoerder zegt nu tegen Der Spiegel dat ongeveer 100 van de 441 aanklachten gaan over het fysiek aanvallen van en het verzetten tegen wetshandhavers. In zo'n 50 gevallen gaat het om verstoring van de openbare orde en in 15 gevallen om het toebrengen van lichamelijk letsel. Daarnaast worden actievoerders beschuldigd van brandstichting, belediging en diefstal.