Turkije roept Nederlandse ambassadeur op matje na verscheuren koran bij protest

Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur Joep Wijnands op het matje geroepen vanwege een Pegida-actie in Den Haag. Edwin Wagensveld, de voorman van de actiegroep, heeft zondag uit protest tegen de islam een koran verscheurd.

Wagensveld had aangekondigd een koran te willen verbranden, maar dat had de gemeente Den Haag verboden. Daarom verscheurde hij een exemplaar. Volgens het regionale persbureau Regio15 ging Wagensveld vervolgens op een tweede koran staan en stampte hij op verscheurde bladzijdes.

De Pegida-voorman werd eind vorig jaar al twee keer opgepakt, nadat hij had aangekondigd korans te zullen verbranden tijdens demonstraties bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. De gemeente stond de demonstraties toe, op voorwaarde dat de betogers geen korans zouden meenemen.

Op 22 oktober werd Wagensveld gearresteerd in het centrum van Rotterdam, omdat hij kwetsende teksten over moslims had geroepen. Het OM liet weten hem niet te vervolgen, omdat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd.