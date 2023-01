Zeven doden bij nieuwe schietpartij in Californië, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn maandagavond (lokale tijd) zeven mensen om het leven gekomen. Eén persoon raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 67-jarige man aangehouden.

Het gaat om de tweede massale schietpartij in de Verenigde Staten in drie dagen tijd.

Het schietincident vond plaats op twee locaties in de stad Half Moon Bay, zo'n 50 kilometer ten zuiden van San Francisco. Op de eerste plek werden vier doden aangetroffen. Even verderop werden later nog eens drie lichamen aangetroffen.

Op de parkeerplaats van de politie is een verdachte aangehouden. In zijn auto werd een semiautomatisch wapen gevonden.

De man zou een werknemer zijn van een plaatselijke paddenstoelenkwekerij. Dat was een van de twee locaties waar geschoten werd. Volgens Amerikaanse media waren meerdere werknemers en kinderen getuige van de schietpartij. Onder de slachtoffers zijn mogelijk twee werknemers.

Het motief van de schutter is nog niet duidelijk. Volgens de politie is het mogelijk dat de man ontevreden was over zijn werk. Hij handelde waarschijnlijk alleen. Met de arrestatie van de verdachte is het gevaar volgens de politie geweken.

Zondag vond ook een schietpartij plaats in Monterey Park, vlak bij Los Angeles. Daarbij kwamen elf mensen om het leven. De 72-jarige schutter schoot zichzelf dood toen hij in zijn busje omsingeld was door de politie.

Eerder

Aanbevolen artikelen