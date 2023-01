Schietpartij na Aziatisch nieuwjaarsfeest in Californië eist elfde leven

De schietpartij in een dansclub in Californië heeft een elfde leven geëist. Een van de tien mensen die gewond raakten nadat een 72-jarige man het vuur opende in een nachtclub, is maandag (lokale tijd) overleden.

De man begon zondag, een uur nadat het Aziatisch Nieuwjaar (Nieuw Maanjaar) was gevierd, om zich heen te schieten in de nachtclub. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten tien anderen gewond.

Nog niet alle dodelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Volgens CNN gaat het om zes vrouwen en vijf mannen.

Het lichaam van de schutter werd maandag gevonden in een busje, dat daarvoor was omsingeld door de politie. Hij bleek zichzelf om het leven te hebben gebracht.

Een kennis van de dader zei tegen CNN dat hij een vaste gast is geweest in de dansclub waar de schietpartij plaatsvond. De politie doet onderzoek naar de schietpartij. Een motief is nog niet bekend.

