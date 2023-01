Onderzoek naar verwoestende explosie in haven Beiroet na ruim een jaar hervat

Het onderzoek naar de dodelijke explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet in 2020 is hervat. Het onderzoek lag dertien maanden stil door politieke chaos in het land.

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie kwam in december 2021 stil te liggen. Meerdere politici dienden toen een klacht in tegen rechter Tarek Bitar, die het onderzoek naar de ramp leidde. Bitar wilde hen ondervragen over de omstandigheden. Dat weigerden ze, wat leidde tot het stopzetten van het onderzoek.

De afgelopen maanden discussieerde het Libanese parlement over hoe het onderzoek voortgezet moest worden. Hezbollah, een politieke partij en militante beweging in Libanon, vroeg meermaals om het aftreden van de rechter als onderzoeksleider.

Het onderzoek kwam in een patstelling terecht toen begin 2022 enkele rechters met pensioen gingen voordat ze oordeelden of Bitar verder kon met zijn werk.

Bitar is voor zover bekend nog in functie en vroeg maandag om de vrijlating van vijf mensen, waaronder twee havenmedewerkers, die vanwege de zaak vastzitten. Daarnaast eiste hij de arrestatie van acht andere verdachten, waaronder de directeur voor algemene veiligheid en het hoofd van de staatsveiligheidsdienst.

Wat gebeurde er in 2020? Op 4 augustus 2020 werd Beiroet opgeschud door een gigantische explosie in de haven, die grote schade aan de haven en de stad veroorzaakte.

215 mensen overleefden de ramp niet; duizenden mensen raakten gewond en tienduizenden mensen dakloos.

De explosie werd veroorzaakt doordat er sinds 2013 tonnen van de explosieve stof ammoniumnitraat onveilig lagen opgeslagen in de haven.

De regering zou op de hoogte zijn geweest van de opslag van het ammoniumnitraat, maar greep niet in.

Er volgden grootschalige antiregeringsprotesten. Libanezen verweten de toenmalige regering corruptie en vriendjespolitiek. De bevolking hield de regering verantwoordelijk voor zowel de explosie als de grote financiële crisis waar het land zich al tijden in bevindt. De complete regering trad een week later af.

