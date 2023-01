Vijf Duitsers aangeklaagd voor hoogverraad omdat ze minister wilden ontvoeren

Delen via E-mail

In Duitsland zijn vijf personen aangeklaagd voor hoogverraad vanwege hun betrokkenheid bij een plan om de Duitse minister Karl Lauterbach (Volksgezondheid) te ontvoeren. De Duitse openbaar aanklager wil vier mannen en een vrouw vervolgen voor hun 'verregaande voorbereidingen' voor de ontvoering.

De vijf waren volgens de aanklagers bereid om de beveiligers van de minister te doden als dat nodig was om hem te ontvoeren. Lauterbach is als gezondheidsminister het gezicht van de coronamaatregelen, waar in Duitsland veel tegen geprotesteerd werd.