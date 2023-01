Japanse premier bezorgd over historisch laag geboortecijfer: 'Het is nu of nooit'

De Japanse premier Fumio Kishida maakt zich grote zorgen over het historisch lage geboortecijfer in zijn land. Over heel 2022 zijn minder dan 800.000 geboortes gemeld. Dat dieptepunt had Kishida pas over acht jaar verwacht. Hij treft maatregelen om het krijgen van kinderen aantrekkelijker te maken: "Het is nu of nooit."

Kishida wil via een wetsvoorstel het budget voor kindertoeslag per juni verdubbelen. Daarnaast wil hij vóór april een speciaal ministerie oprichten dat controle over het fonds krijgt. "Deze kwestie kan niet langer wachten", vindt de premier.

Japan worstelt al jaren met een dalend geboortecijfer. In de afgelopen jaren kregen Japanners daarom bonussen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden als ze kinderen kregen.

Het gebrek aan geboortes is extra zorgwekkend, omdat de Japanse bevolking ook steeds ouder wordt. Daarmee groeit de groep niet-werkende ouderen, wat tot sociale problemen kan leiden. Zo wordt al 52 jaar op rij een recordaantal Japanse honderdplussers gemeld. Vorig jaar waren het er meer dan 90.000.

De Japanse overheid hoopt dus op meer baby's om het tij te keren, maar er zijn geen aanwijzingen die op een trendbreuk wijzen. Zo bleek uit recente studies dat een historisch klein aandeel van de Japanse vrijgezellen van plan is te trouwen. Dat geldt voor 81 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om de laagste percentages sinds 1982.

Aanbevolen artikelen