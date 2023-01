Lichaam verdachte dodelijke schietpartij VS gevonden in busje

De verdachte van de dodelijke schietpartij in de buurt van Los Angeles is dood gevonden in een busje. Volgens de politie heeft man zichzelf om het leven gebracht. Bij de schietpartij die na Chinees Nieuwjaar plaatsvond, kwamen zeker tien mensen om het leven. Zeven anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om de 72-jarige Huu Can Tran. De politie maakte op een persconferentie in de nacht van zondag op maandag rond 2.20 uur (Nederlandse tijd) bekend. Zondag werd eerder op de dag al een voertuig aangetroffen in Torrance, ten zuiden van Los Angeles.

Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Hij schoot volgens ooggetuigen zaterdagavond (lokale tijd) in een nachtclub in Monterey Park op willekeurige mensen en vluchtte. Zo'n twintig minuten later werd verderop door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar omstanders konden die voorkomen door zijn wapen af te nemen.

Zondag werd het voertuig van de verdachte door agenten gestopt op de parkeerplaats bij een Japanse supermarkt. Daar hoorde de politie in het busje een schot. Voordat de agenten naar binnengingen, werd het busje een uur lang omsingeld, was te zien op beelden van lokale media.

Uit bewijsmateriaal dat in het busje werd gevonden, waaronder een pistool, bleek dat het om Tran ging. De politie verwacht dat hij alleen handelde en zoekt niet naar andere verdachten.

Politiekorpschef Robert Luna noemt het een van de "gruwelijkste zaken" in zijn regio. Hij prijst de "helden" die de verdachte zijn wapen afpakten bij de poging tot een tweede aanval. Het ging om een semiautomatisch wapen dat volgens Luna nog veel meer slachtoffers had kunnen maken.

Met vijf dode vrouwen en vijf dode mannen gaat het om de dodelijkste schietpartij sinds Uvalde vorig jaar. Daar werden op een school in Texas negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven gebracht.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn condoleances geuit, in het bijzonder aan de zwaar getroffen Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap. Ook heeft hij opgeroepen de vlaggen bij overheidsgebouwen halfstok te hangen vanwege de schietpartij, die hij als "zinloos" bestempelde.

Eerder

Aanbevolen artikelen