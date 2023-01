Lichaam gevonden in busje dat politie zocht om schutter VS

In het busje dat bij Los Angeles omsingeld werd vanwege de fatale schietpartij in Californië is het lichaam van een dode man gevonden. Volgens Amerikaanse media zou gaan om de bestuurder van het voertuig. Het is niet duidelijk of dit ook de schutter is die dit weekend zeker tien mensen doodschoot.

De krant Los Angeles Times meldt dat het mogelijk om zelfmoord gaat. Er waren volgens de krant al kogelgaten in het voertuig te zien voordat de politie arriveerde. Het busje is aangetroffen in Torrance, ten zuiden van Los Angeles, en iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park, de stad waar de dodelijke schietpartij plaatsvond.

De politie heeft het nieuws nog niet bevestigd. "Zou het onze verdachte kunnen zijn? Mogelijk. Wij onderzoeken die mogelijkheid", was alles wat korpschef Robert Luna er eerder over kwijt wilde.

Man schoot met semiautomatisch geweer om zich heen

De man opende het vuur in een nachtclub, een uur nadat in de stad groots Aziatisch Nieuwjaar (Nieuw Maanjaar) was gevierd. Getuigen zeiden tegen de krant dat hij met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden.

De politie kijkt ook of er een verband is met een mogelijke schietpartij in een dansclub in Alhambra. Ook in die stad, die naast Monterey Park ligt, wonen veel Aziatische Amerikanen

Monterey Park en Alhambra liggen zo'n 13 kilometer ten oosten van Los Angeles. Volgens de media waren in Monterey Park tienduizenden mensen samengekomen om Aziatisch Nieuwjaar te vieren. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij begon. Ook op zondag stonden nog festiviteiten gepland, maar die zijn afgelast.

Waarom niet 'Chinees Nieuwjaar'? We gebruiken in dit bericht de term Nieuw Maanjaar, omdat op dit moment niet vaststaat dat het om een feest ter ere van Chinees Nieuwjaar gaat. Chinees Nieuwjaar gaat specifiek om een viering in China of onder Chinese gemeenschappen op andere plekken. Nieuw Maanjaar is een breder begrip en wordt gevierd in onder meer Vietnam, Thailand, Maleisië en Zuid-Korea.

