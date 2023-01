Zeker negen doden bij schietpartij na Aziatisch nieuwjaarsfeest bij Los Angeles

We gebruiken in dit bericht de term Nieuw Maanjaar, omdat op dit moment niet vaststaat dat het om een feest ter ere van Chinees Nieuwjaar gaat. Chinees Nieuwjaar gaat specifiek om een viering in China of onder Chinese gemeenschappen op andere plekken. Nieuw Maanjaar is een breder begrip en wordt gevierd in onder meer Vietnam, Thailand, Maleisië en Zuid-Korea.