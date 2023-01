Nog meer geheime documenten gevonden in woning Biden

In de woning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn nog meer geheime papieren gevonden. Het gaat om zes documenten. Die zijn uit de tijd waarin Biden vicepresident was onder Barack Obama en uit zijn tijd in de Senaat, meldt de advocaat van het staatshoofd van de VS. De stukken werden gevonden door onderzoekers van het ministerie van Justitie die zijn woning doorzochten.

Biden en zijn vrouw Jill waren niet aanwezig tijdens de doorzoeking, die ruim twaalf uur in beslag nam. Dat staat in een verklaring die zijn advocaat Bob Bauer zaterdagavond (lokale tijd) openbaar heeft gemaakt.

Ruim een week geleden werden in de garage en de woning van Biden in de staat Delaware ook al geheime documenten gevonden. Een paar dagen daarvoor werd bekend dat afgelopen november geheime stukken aanwezig waren in Bidens privékantoor bij een denktank in Washington.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de VS. Bidens voorganger Donald Trump verkeert in juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten naar huis meenam. Biden was hier zelf ook kritisch over.

