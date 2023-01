Chris Hipkins benoemd als premier Nieuw-Zeeland

De 44-jarige Chris Hipkins is benoemd tot opvolger van premier Jacinda Ardern. Volgens Nieuw-Zeelandse media is hij door de parlementsleden van de Labour-partij gekozen als de nieuwe leider van de sociaaldemocratische partij en gaat de regering van Nieuw-Zeeland leiden. De stemming was grotendeels een formaliteit. De huidige minister van Onderwijs, Politie en Publieke Diensten was namelijk de enige kandidaat.

Hipkins staat bekend als een bekwaam bestuurder. Hij wordt onder meer geroemd voor de wijze waarop hij het coronavirus aanpakte. Ook bleek hij van grote waarde voor Ardern als probleemoplosser.

Ardern werd in 2017 als 37-jarige een van 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders. Ze kondigde afgelopen week onverwacht aan haar functie per 7 februari neer te leggen. Ze zei er niet genoeg energie meer voor te hebben. Op 14 oktober kiezen de Nieuw-Zeelanders een nieuw parlement.

