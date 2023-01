Amerikaanse leger voert aanval op terreurorganisatie Al Shabaab uit in Somalië

Bij een Amerikaanse aanval op terreurorganisatie Al Shabaab in Somalië zijn volgens de legerleiding zeker dertig militanten omgekomen en drie voertuigen verwoest. De aanval vond vrijdag al plaats, maar is zaterdag pas bekendgemaakt door de Amerikanen.

Het Amerikaanse leger is al jarenlang actief in Somalië. Ten tijde van de Somalische burgeroorlog in de vroege jaren negentig waren Amerikaanse troepen aanwezig in het land, die in 1993 betrokken raakte bij de slag om Mogadishu. Daarbij werden zogeheten Black Hawk-helikopters neergeschoten, een gebeurtenis die in 2001 werd verfilmd (Black Hawk Down). Sinds 2007 voert het Amerikaanse leger geregeld aanvallen op Al Shabaab met drones en langeafstandsraketten.