Rechts-extremist verbrandt koran voor Turkse ambassade in Zweden

De Deens-Zweedse rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan heeft voor de Turkse ambassade in Stockholm een koran verbrand. Paludan had toestemming gekregen voor het anti-Turkse protest. De koranverbranding zet de moeizame relatie tussen de twee landen nog verder onder druk.

Zo'n honderd mensen waren aanwezig bij de verbranding van de koran, onder wie veel journalisten. Terwijl Paludan het boek verbrandde, hield hij een monoloog van bijna een uur over de islam en immigratie. Aan de andere kant van de ambassade werd een klein pro-Turks protest gehouden. Het kwam niet tot botsingen tussen de twee groepen.

In Turkije wordt fel gereageerd op de verbranding van de koran. Zowel de regering als de oppositie spreken van een "fascistische daad" en een "haatmisdrijf".

De Deens-Zweedse Paludan is een controversieel figuur die bijvoorbeeld van mening is dat de islam verboden moet worden. Vorig jaar april ontstonden in heel Zweden rellen omdat Paludan bijeenkomsten organiseerde waarbij hij korans wilde verbranden.