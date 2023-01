Thaise activisten opgenomen in ziekenhuis na dagenlange hongerstaking

Twee Thaise activisten zijn zaterdag na een dagenlange hongerstaking opgenomen in het ziekenhuis. De twee vrouwen zitten sinds maandag vast en eisen met hun hongerstaking de vrijlating van andere activisten en een hervorming van het Thaise koningshuis.

Met die actie vroegen ze steun voor medeactivisten die zijn veroordeeld voor belediging van het koningshuis of protesten tegen de overheid. "Denk niet dat niemand dapper genoeg is om zijn leven en vrijheid op te geven voor waar hij voor vecht", zeiden de activisten terwijl ze zichzelf met rode verf insmeerden, is te zien in een video.