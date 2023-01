Veel verkeersongevallen in Zuid-Duitsland door besneeuwde wegen

Sneeuw en ijs op de wegen hebben in het zuiden van Duitsland veel verkeersongevallen veroorzaakt. De politie was in de nacht van vrijdag op zaterdag erg druk. Toch viel het aantal gewonden wel mee.

Sommige wegen zijn geblokkeerd doordat vrachtwagens zijn geslipt en daardoor geschaard op de weg zijn komen te staan. Ook kwamen veel auto's met pech langs de weg te staan door het koude weer.

Vooral in Beieren ziet de politie veel ongelukken, waaronder meer dan honderd incidenten als gevolg van het weer. Daarbij raakten zes mensen lichtgewond.

Ook in Hessen, Rijnland-Palts en Saarland leidden sneeuw en ijzel tot veel problemen op de weg.

