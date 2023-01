Britse premier Sunak krijgt boete omdat hij geen gordel droeg in rijdende auto

De Britse premier Rishi Sunak heeft een boete van 100 pond (114 euro) gekregen omdat hij bij het maken van een filmpje in een rijdende auto zijn veiligheidsgordel niet om had.

Sunak nam het filmpje op in het graafschap Lancashire tijdens een reis door het noorden van Engeland. Hij zat achter in de auto terwijl het filmpje voor Instagram werd opgenomen. Op het filmpje was te zien dat de premier zijn gordel niet om had.