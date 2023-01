Meer dan een miljoen Fransen demonstreren tegen pensioenplannen

In Parijs en andere Franse steden zijn volgens de Franse regering donderdag ruim 1,1 miljoen mensen de straat opgegaan. De vakbonden spreken zelfs van twee miljoen betogers. De demonstranten zijn tegen de voorgestelde hervormingen van het pensioenstelsel.

Het geschatte aantal demonstranten in Parijs loopt uiteen van 80.000 tot 400.000. De politie meldde rond 17.00 uur dat er dertig betogers waren aangehouden toen protesten ontaardden in rellen. Agenten waren genoodzaakt om traangas in te zetten tegen gemaskerde en gewapende betogers.

De demonstraties zijn groter dan de massaprotestacties in 2019 tegen pensioenhervormingen. De actiedag wordt daarom beschouwd als een overwinning voor de vakbonden, die al nieuwe protesten hebben aangekondigd, waaronder een grote op 31 januari.

Door de enorme bereidheid om te staken was in heel het land het openbaar vervoer voor een groot deel uitgevallen. De bussen, treinen, trams en metro's die wél reden, zaten overvol.

Ook in plaatsen zoals Rennes raakte de politie slaags met groepjes betogers of relschoppers. Op de beroemdste avenue van Marseille, La Canebière, is ook een grote protestmars gehouden. Andere grote demonstraties zijn onder meer gemeld in Toulouse, Bordeaux, Brest, Grenoble, Le Havre, Lyon, Nantes, Nice en Rouen.

Macron wil pensioenleeftijd verhogen naar 64 jaar

De betogers keren zich vooral tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar. Pijnpunt is ook het aantal jaren dat men moet hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen. De regering van president Emmanuel Macron vindt de hervorming noodzakelijk door het stijgende aantal gepensioneerden, die bovendien vaak ouder worden dan voorheen.

Franse regeringen worstelen al decennia met deze hervorming en de massale protesten tegen hun plannen. Het lukt maar niet om het dure en ingewikkelde, per beroepsgroep opgebouwde stelsel te veranderen. Macron heeft vooral vanwege felle protesten in 2020 een hervormingsplan in een la laten verdwijnen. Bijkomend probleem is dat zijn regering nu geen meerderheid in het parlement meer heeft.

