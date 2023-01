Zware bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Duitse stad Kleef

Delen via E-mail

In de Duitse stad Kleef is donderdagmiddag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze zogenoemde vijfhonderdponder werd ontdekt bij graafwerkzaamheden voor een uitbreiding van het gemeentehuis.

Volgens de autoriteiten moet de bom vandaag nog onschadelijk worden gemaakt. Ze hebben nog niet besloten of dat op locatie of ergens anders gaat gebeuren. Inmiddels is de gemeente begonnen met het evacueren van panden binnen een straal van 350 meter rond de vindplaats.