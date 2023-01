Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord op zoon Marokkaanse rechter

Twee Nederlanders zijn in Marokko veroordeeld tot de doodstraf voor hun rol in een vergismoord in 2017. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf . Het is niet bekend hoe groot de kans is dat Shardyone S. en Edwin R.M. ook daadwerkelijk gedood worden. Sinds 1993 is de doodstraf in Marokko niet meer uitgevoerd.

De schietpartij waarbij S. en R.M. betrokken waren, vond plaats in de Marokkaanse stad Marrakesh. Het tweetal schoot de 29-jarige zoon van een Marokkaanse rechter dood in een café. Hun eigenlijke doelwit was de criminele café-eigenaar Mustapha El F.

Voor de aanslag waren El F. en de zoon van de rechter van stoel gewisseld, waardoor S. en R.M. zich vergisten. De Telegraaf schrijft dat ze waren ingehuurd om El F. te vermoorden. Hij zou een aartsvijand zijn van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Naast de twee doodstraffen zijn ook gevangenisstraffen tot twintig jaar opgelegd aan een aantal anderen met een Nederlands paspoort. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. De Telegraaf schrijft dat het gaat om een neef en twee broers van Taghi. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan NU.nl weten consulaire bijstand te verlenen aan betrokkenen in de zaak.

In 2019 werden S. en R.M. al veroordeeld tot de doodstraf. De twee gingen in hoger beroep. Tegen de uitspraak die nu is gedaan gaat het tweetal volgens de krant in cassatie. Dat betekent dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Omdat de doodstraf is uitgesproken, zouden de twee hun straf niet in Nederland kunnen uitzitten.

De veroordeelde Nederlanders kunnen alleen vrijkomen als de Marokkaanse koning Mohammed VI hen gratie verleent.

Aanbevolen artikelen