Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verrast en stapt volgende maand op

Nieuw-Zeeland krijgt een nieuwe premier. Jacinda Ardern heeft in de nacht van woensdag op donderdag laten weten dat zij 7 februari haar functie wil neerleggen. Nieuwe parlementsverkiezingen zullen op 14 oktober plaatsvinden.

Ardern is al bijna zes jaar premier van Nieuw-Zeeland. "Ik heb niet meer genoeg energie om dit land te leiden", vertelde een emotionele Ardern in een opgenomen toespraak. "De afgelopen jaren hebben hun tol geëist. We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd."

Het is niet duidelijk wie haar vervanger wordt. Haar partij Labour houdt in de komende dagen interne verkiezingen om tot een opvolger te komen die tenminste tot oktober aanblijft. Ardern verwacht dat haar partij de verkiezingen in oktober ook zonder zal winnen.

De 42-jarige Ardern stond te boeken als een grote politieke ster. Ze werd in oktober 2017 aangesteld als de jongste premier ooit van Nieuw-Zeeland. Zelfs haar grootste oppositiepartij bestempelde haar als "zeer indrukwekkend, benaderbaar en down-to-earth".

Mondiaal kreeg zo voor het eerst veel lof voor haar optreden na de aanslag in Christchurch in 2019, toen een schutter in twee moskeeën 51 mensen doodschoot en er nog eens 49 verwondde. Ze zei onder meer dat ze de naam van de dader nooit zou noemen. "Hij wilde van alles bereiken met deze terreurdaad, waaronder bekendheid. Daarom zal je mij zijn naam nooit horen uitspreken", aldus Ardern tijdens een toespraak voor het parlement.

Ardern was ook een van 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders en pas de tweede regeringsleider die moeder werd terwijl ze nog in functie was.

