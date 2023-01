Iraanse man krijgt acht jaar cel voor onthoofden van zijn vrouw (17) uit eerwraak

Een Iraanse man is woensdag veroordeeld tot acht jaar cel voor het onthoofden van zijn zeventienjarige vrouw. Volgens BBC News had hij het meisje vermoord vanwege eerwraak.

Bij eerwraak pleegt iemand een moord omdat diegene denkt dat zijn of haar eer op het spel staat. In Iran gebeurt dat vaak als een slachtoffer besluit om een vooraf besproken huwelijk te annuleren, diegene slachtoffer is geworden van een verkrachting of seks met iemand anders had buiten zijn of haar huwelijk.