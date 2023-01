Melk drinken maakte menselijk lichaam volgens wetenschappers groter

Canadese wetenschappers hebben ontdekt dat melk drinken het menselijk lichaam groter maakte. Dat bleek uit een studie met skeletten van mensen die duizenden jaren geleden leefden.

De onderzoekers vergeleken de lengte en het lichaamsgewicht van 3.507 skeletten die bij verschillende archeologische opgravingen in Europa werden gevonden. Ze vonden genetisch bewijs dat meer melkconsumptie de lichaamslengte en -massa van een skelet liet toenemen.

De skeletten in het noorden van Europa zouden grotere en sterkere botten hebben dan de skeletten die uit het zuiden van Europa werden opgegraven. Dit komt doordat ze in het noorden van Europa meer melk zouden hebben gedronken dan in het zuiden.

Eerder overgeschakeld op drinken van rauwe melk

In het noorden van Europa zouden mensen eerder zijn overgeschakeld op het drinken van rauwe melk in plaats van het te verwerken in zuivelproducten als kaas of yoghurt. Daardoor waren de skeletten over het algemeen ook beter bestand tegen lactose dan mensen uit het zuiden van Europa.

Vandaag de dag kun je de erfenis van de oude melkconsumptie ook nog terugzien door te kijken hoe vaak lactose intolerantie voorkomt in verschillende delen van de wereld, zeggen de wetenschappers.

"Het drinken van melk is cultureel belangrijk geweest in verschillende continenten en we zien de genetische erfenis daarvan vandaag terug", zegt antropologieprofessor Jay Stock, die het onderzoek leidde.

De wetenschappers willen in het vervolg ook skeletten uit andere delen van de wereld onderzoeken om te zien wat melkconsumptie met het menselijk lichaam doet.

