IJsbeer doodt vrouw en minderjarige jongen in westen van Alaska

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een ijsbeer heeft dinsdag in een afgelegen plaats in het westen van de Amerikaanse staat Alaska twee mensen gedood, meldt plaatselijke politie woensdag. Het gaat om een volwassen vrouw en een minderjarige jongen.

De aanval vond plaats in Wales, een stad met zo'n 150 inwoners, schrijft persbureau AP. Volgens de politie kwam de ijsbeer uit het niets de plaats binnen en achtervolgde het dier meerdere inwoners. Die wisten allen te ontkomen, op de vrouw en de jongen na. Een omstander schoot het dier dood toen het de twee aanviel.

Aanvallen door ijsberen komen niet vaak voor. Van 1870 tot 2014 zijn er voor zover bekend 73 aanvallen geweest in Canada, Groenland, Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten, schrijft natuurorganisatie The Wildlife Society. Bij die aanvallen zijn in totaal twintig mensen gedood.