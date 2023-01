Franse zuster André sterft op 118-jarige leeftijd als oudste persoon ter wereld

De Franse zuster André, voor zover bekend de oudste persoon ter wereld, is dinsdag op 118-jarige leeftijd overleden. Ze stierf in haar slaap in een bejaardentehuis in het Zuid-Franse Toulon.

"Er is grote droefheid, maar ze wilde het, het was haar wens om zich bij haar geliefde broer te voegen", zei een woordvoerder van het bejaardentehuis. Zuster André was blind en afhankelijk van een rolstoel.

De in 1904 geboren Lucile Randon nam in 1944 de naam zuster André aan als lid van een katholieke orde. Twee jaar geleden kwam ze in het nieuws toen ze een besmetting met het coronavirus had overleefd.

Na het overlijden van de Japanse Kane Tanaka (119) in april vorig jaar stond de non André te boek als de oudste levende persoon op aarde. Het is niet direct duidelijk wie nu de oudste persoon op aarde is.

