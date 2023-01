Spil in corruptieschandaal Europees Parlement wordt kroongetuige

Pier Antonio Panzeri, de spil in het onderzoek naar mogelijke grootschalige corruptie in het Europees Parlement, gaat de Belgische justitie helpen met het onderzoek in ruil voor een lagere straf. Dat maakte de Belgische openbaar aanklager volgens persbureau Reuters dinsdag bekend.

De 67-jarige Panzeri werd op 9 december opgepakt tijdens een grote politieactie van de Belgische autoriteiten. Naast Panzeri werden nog een aantal andere verdachten aangehouden, onder wie de Griekse vicevoorzitter van het Parlement Eva Kaili en haar vriend Francesco Giorgi.

Panzeri geldt als de belangrijkste verdachte omdat hij aan het hoofd staat van Fight Impunity, een in Brussel gevestigde ngo die centraal staat in het corruptieonderzoek. De Italiaanse leider en zijn medeverdachten zouden geld hebben ontvangen in ruil voor beïnvloeding vanuit Qatar en Marokko. Ook Panzeri's dochter en vrouw zijn aangehouden.

De Italiaan gaat nu meewerken met de Belgische autoriteiten in ruil voor strafverlaging. Volgens de Belgische aanklager moet Panzeri "substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en complete" verklaringen afleggen in ruil voor die strafverlaging. De straf zal bestaan uit een gevangenisstraf, een boete en inbeslagname van spullen.

Tassen vol cash

De Belgische autoriteiten zijn in het bijzonder op zoek naar informatie over hoe de financiële regelingen met andere landen binnen de organisatie liepen en wat de betrokkenheid is van de verschillende verdachten. Daar moet Panzeri meer duidelijkheid over gaan bieden.

Panzeri was tot 2019 zelf lid van het Europees Parlement namens de sociaaldemocratische fractie. Dat is ook de fractie waarvan Kaili en een aantal andere verdachten deel uitmaakten. Panzeri, Kaili en Giorgi zitten allemaal nog vast.

Begin december werd de EU opgeschrikt vanwege tientallen invallen en arrestaties in woningen en kantoren van verdachten van corruptie, onder wie Europarlementariërs. Algauw groeide het uit tot een geruchtmakend schandaal: verschillende verdachten werden tijdens hun aanhouding met tassen vol cash aangetroffen.

De hoofdpersonen in 'Qatargate'.

