Rutte en Hoekstra praten met Joe Biden over oorlog in Oekraïne en chipindustrie

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gaan dinsdag op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. De belangrijkste punten op de agenda zijn de oorlog in Oekraïne en de Chinese chipindustrie.

Bij het gesprek in het Witte Huis is ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, aanwezig.

De Verenigde Staten en Nederland denken hetzelfde over de oorlog in Oekraïne: Rusland moet de oorlog verliezen en daarom heeft Oekraïne zo veel mogelijk hulp nodig. Rutte, Hoekstra en Biden bespreken daarom hoe deze politieke, militaire en humanitaire steun eruit moet gaan zien.

Rutte twitterde maandag nog over de aanslag op een flatgebouw in de Oekraïense stad Dnipro. Hij schreef dat internationale militaire steun de komende maanden "essentieel" is voor een Russische nederlaag.

Hoekstra zei dat het conflict alleen op het slagveld op te lossen is. De minister was maandag op bezoek bij zijn Duitse collega Annalena Baerbock. "Er zijn meer wapens nodig. Als we onze inzet pauzeren, stoppen of beperken, zal alles wat we tot dusver hebben gedaan tevergeefs zijn geweest."