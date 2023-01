Aantal inwoners China voor het eerst in meer dan zestig jaar gedaald

De bevolking van China is in het afgelopen jaar met zo'n 850.000 personen gekrompen. Het land heeft daarvoor voor het eerst sinds 1961 te maken met een bevolkingsdaling.

In 2022 had China het hoogste sterftecijfer sinds 1974: 7,37 doden per duizend inwoners. Dat getal lag in 2021 nog op 7,18. Het geboortecijfer daalde flink: van 7,52 baby's per duizend inwoners naar 6,77, het laagste cijfer sinds de geboortestatistieken worden bijgehouden.