Britse regering neemt unieke stap en blokkeert Schotse transgenderwetgeving

De nieuwe transgenderwetgeving waar het Schotse parlement op uit was, wordt door de Britse regering geblokkeerd. Dat schrijven Britse media maandag. Het is voor het eerst ooit dat de Britse regering via een zogenoemde Section 35 Order een wetsvoorstel van de Schotse regering tegenhoudt.

Met een Section 35 Order voorkomt de Britse regering dat een door het Schotse parlement aangenomen wet koninklijke goedkeuring krijgt. Dat is de laatste stap in het proces om een wet van kracht te laten worden.

Volgens de Britse regering zou de wet te veel botsen met andere mensenrechtenwetten in het land. "We zijn bezorgd over de impact op de andere wetgeving rondom gelijke behandelingen in heel het Verenigd Koninkrijk", citeert BBC News staatssecretaris Alister Jack, die zich namens het Britse kabinet met Schotse zaken bezighoudt,

De wet van het Schotse parlement moet het makkelijker maken voor transgender personen om op papier van geslacht te veranderen. Zo wordt onder meer een verplichte medische diagnose afgeschaft om vast te stellen of iemand een sterk gevoel van onvrede heeft met het geslacht waarmee hij of zij is geboren (genderdysforie). Daarnaast gaat de minimumleeftijd van achttien naar zestien jaar.

Wetsvoorstel is al vanaf eerste moment controversieel

Het wetsvoorstel is een van de controversieelste in de recente Schotse geschiedenis. Tegenstanders zijn bang dat mannen die van sekse veranderen, de veiligheid van vrouwen en meisjes in gevaar kunnen brengen, bijvoorbeeld in kleedkamers. Maar volgens de Schotse regering mogen transgender personen nog steeds geweerd worden van kleedkamers waarin uitsluitend vrouwen of mannen mogen verblijven.

De wet werd door 86 parlementariërs aangenomen, tegenover 39 tegenstemmers. Met de nieuwe wet zou de transgenderwetgeving per direct afwijken ten opzichte van de rest van het Verenigd Koninkrijk.

In de afgelopen weken hing de Section 35 Order van het Britse kabinet steeds meer in de lucht. De Schotse premier Nicola Sturgeon zei daarom vorige week al dat de Schotse regering "juridische stappen" zal bespreken om de wet er alsnog doorheen te krijgen.

Staatssecretaris Jack hoopt dat Schotland een aangepaste versie van de wet terugstuurt naar de Britse regering. "Ik hoop dat we hier op een constructieve manier alsnog uit kunnen komen."

