Omstreden Duitse defensieminister stapt op, opvolger moet meteen aan de bak

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht is maandag afgetreden. De sociaaldemocrate lag onder vuur vanwege een reeks schandalen en blunders. De timing is ongelukkig, want Duitsland moet belangrijke beslissingen nemen over wapenleveringen aan Oekraïne.

Lambrecht kreeg sinds haar aantreden in december 2021 meerdere malen zware kritiek. Een omstreden videoboodschap die ze afgelopen nieuwsjaarviering opnam in Berlijn was de druppel.

In die video blikt ze met enthousiaste woorden terug "op een jaar dat eindigde met een oorlog, die woedt in het midden van Europa". Maar door het geluid van ontploffend vuurwerk is de boodschap nauwelijks hoorbaar.

Duitse media waren vernietigend over Lambrechts nieuwsjaarvideo. Onder meer dagblad Der Tagesspiegel was na de publicatie van de video van mening dat de positie van Lambrecht onhoudbaar was.

De 57-jarige sociaaldemocrate was eerder het mikpunt van hoon en spot wegens haar belofte dat Duitsland vijfduizend helmen naar Oekraïne zou sturen. De Oekraïense regering vroeg juist om zware wapens ter verdediging van de toen nog dreigende Russische inval.

Ook lag ze onder vuur omdat ze moeite zou hebben het Duitse leger op orde te krijgen, ondanks de 100 miljard euro die ervoor is vrijgemaakt.

Ondertussen zijn de Duitse sociaaldemocraten op zoek naar een opvolger van Lambrecht. Genoemd worden minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil, de chef van de kanselarij Wolfgang Schmidt en Eva Högl, die in het Duitse parlement over de contacten met de strijdkrachten gaat.

Belangrijke weken voor Duits ministerie

Het ontslag van Lambrecht vindt plaats op een belangrijk moment voor het ministerie van Defensie, dat een besluit moet nemen over nieuwe wapens aan Oekraïne. Kyiv heeft gevraagd om zwaardere wapens. Het liefst wil de regering dat Duitsland Leopard 2-tanks levert.

Maar de Duitsers kijken eerst naar wat de Amerikanen en de andere NAVO-landen doen, voordat ze zelf een beslissing over de tanks nemen. Het Verenigd Koninkrijk zei Oekraïne onlangs wel al enkele tanks toe. Polen is een voorstander van het leveren ervan.

Duitsland kwam begin dit jaar wel al met ongeveer veertig Marder-gevechtsvoertuigen over de brug. Deze pantservoertuigen zijn minder krachtig dan de Leopards.

