Meestgezochte maffiabaas van Italië na dertig jaar aangehouden op Sicilië

De Italiaanse politie heeft maandagochtend de meestgezochte maffiabaas van Italië opgepakt, meldt persbureau ANSA. Matteo Messina Denaro was sinds 1993 voortvluchtig.

De zestigjarige Denaro zou de grote baas zijn van de Siciliaanse Cosa Nostra, een van de grootste maffiaorganisaties in Italië. Volgens ANSA is hij gearresteerd in een privékliniek in de Siciliaanse stad Palermo. Aanklager Maurizio de Lucia leidde de arrestatie.

Dertig jaar geleden is Denaro bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op de rechters en maffiajagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Zij zijn samen met enkele lijfwachten in 1992 om het leven gekomen bij bomaanslagen.

De maffiabaas kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen. Daarnaast zou Denaro betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.

Verder wordt 'Diabolik', zoals zijn bijnaam luidt, verantwoordelijk gehouden voor tientallen andere soortgelijke aanslagen.

Klassieke maffiabaas liet boodschappen achter onder stenen

Jarenlang wist Denaro aan de politie te ontkomen. In september 2021 werd in een restaurant in Den Haag een op hem lijkende man aangehouden. Hij was aangezien voor Denaro, maar bleek een onschuldige Brit te zijn. Hij was in Nederland om op het circuit in Zandvoort naar de Formule 1 te kijken. Een maand later hielden 150 agenten nog een massale klopjacht op Sicilië. Maar die zoektocht leverde niets op.

Doordat Denaro geen moderne apparatuur gebruikte om met andere maffiosi te communiceren, was hij moeilijk te vinden. Lange tijd zou de maffiabaas nog de klassieke methode van pizzini hebben gebruikt: hij liet papiertjes met boodschappen onder een steen achter voor anderen.

Volgens de politie was Denaro tot zeer recent in staat de maffia aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani.

