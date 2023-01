Belgische premier wil havenkorps voor aanpak drugshandel in Antwerpen

De Belgische premier Alexander De Croo pleit voor een speciaal havenkorps om de drugshandel via de haven in Antwerpen strenger aan te pakken.

Volgens De Croo is een speciaal politiekorps nodig, omdat de haven met 120 vierkante kilometer behoorlijk groot is.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever reageert via Twitter cynisch op de uitspraak van de Belgische premier over het oprichten van een havenkorps. Volgens hem bestaat dat namelijk al, maar komen ze mensen tekort.

Vorig jaar is een recordhoeveelheid cocaïne in de haven van Antwerpen onderschept van bijna 110 ton. Dat maakte de Belgische douane afgelopen week bekend. De Antwerpse haven is net als Rotterdam een belangrijk knooppunt in de cocaïnehandel. Drugs uit Zuid-Amerika komen er aan op weg naar Europese klanten.