Dodental aanhoudend noodweer in Californië loopt op tot negentien

Door het aanhoudende noodweer in Californië zijn zeker negentien doden gevallen, schrijft de BBC. Op verschillende gebieden in de Amerikaanse staat valt hevige regen en is er sprake van wateroverlast.

De problemen met het aanhoudende noodweer in Californië lijken erger te worden. Duizenden mensen werden uit hun woningen geëvacueerd vanwege de hevige stormen. Mensen die niet direct te maken hebben met overstromingsgevaar, worden op het hart gedrukt zoveel mogelijk binnen te blijven.

Ook in het noorden van Californië hebben mensen last van het aanhoudende noodweer. Op verschillende plaatsen zijn gebouwen en badplaatsen vernield. Ook zou het wateroverlast een bedreiging vormen voor de agrarische sector in de Amerikaanse staat.

"We hebben de afgelopen zestien dagen zo'n 24 biljoen liter water in deze staat zien vallen tijdens een enorme droogte", vertelt de gouverneur van Californië tegen BBC. Hij zegt dat de Amerikaanse staat opnieuw moet uitvinden hoe het water beheert, omdat de huidige infrastructuur niet bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

De weerdienst wijt het noodweer aan een "eindeloze aanval van atmosferische gebeurtenissen". De bosbranden van de afgelopen jaren maken de impact nog groter. Die branden hebben in de regio de groei van bomen en planten verwoest, waardoor het risico op ernstige modderstromen groter is geworden.

Daarnaast zou de grond snel verzadigd raken door de grote hoeveelheid regenval. Hierdoor wordt volgens klimaatwetenschappers water niet snel genoeg in de grond geabsorbeerd. Zolang de opwarming van de atmosfeer niet wordt vertraagd, zal het extreme noodweer vaker voorkomen. In Californië, maar ook op andere delen van de wereld.

