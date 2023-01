Zweden wil vergunningsplicht voor dansen in horecazaken afschaffen

Delen via E-mail

De centrumrechtse coalitieregering van Zweden wil de administratieve rompslomp rond dansen in cafés en nachtclubs afschaffen. Nu geldt er nog een vergunningsplicht.

De regering diende een wetsvoorstel in om de tien jaar oude vergunningsplicht af te schaffen voor onder meer restaurants en nachtclubs. Hierdoor zouden de horecazaken geen vergunning meer hoeven aan te vragen om dansavonden te organiseren. De vergunning kost 700 kronen (62 euro).

In plaats daarvan hoeven de horecazaken alleen een melding te doen bij de politie, wat ze mondeling kunnen doen en gratis is.

Zoals het nu is, kunnen Zweedse eigenaren van horecazaken hun drank- en bedrijfsvergunningen kwijtraken als blijkt dat ze geen vergunning hebben om hun gasten te laten dansen.

"Het is niet redelijk dat de staat volksdansen reguleert", zei minister van Justitie Gunnar Strömmer in een regeringsverklaring. "Door het schrappen van de dansvergunningplicht verminderen we ook de bureaucratie en kosten voor ondernemers en andere dansorganisatoren."