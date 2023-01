Vliegtuig met 72 inzittenden neergestort in Nepal: zeker 40 doden

Een vliegtuig met 72 inzittenden is zondag neergestort in de Nepalese stad Pokhara. Zeker 40 mensen hebben de crash niet overleefd, maar het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger.

Het leger, dat meehelpt bij de reddingsactie, zegt dat er nog niemand is gered. "Het vliegtuig is in meerdere stukken gebroken", aldus de woordvoerder. Op beelden op sociale media is te zien hoe er op de plek van de crash een grote vuurzee woedt.