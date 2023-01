Tientallen doden maar ook enkele overlevenden na vliegtuigcrash in Nepal

Een vliegtuig met 72 inzittenden is zondag neergestort in de Nepalese stad Pokhara. Tientallen mensen hebben de crash niet overleefd. De lokale politie zegt dat er wel enkele overlevenden zijn. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het toestel was onderweg van hoofdstad Kathmandu naar Pokhara. Rond 10.50 uur (lokale tijd) had het nog contact met de luchtverkeersleiding, maar daarna stortte het toestel neer in de heuvels. Het vliegtuig is in meerdere stukken gebroken en ligt deels in de heuvels, deels in de rivier Seti.