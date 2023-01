Mislukte aanslag op gerechtsgebouw in Surinaamse hoofdstad Paramaribo

Delen via E-mail

Een gerechtsgebouw in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is vrijdagavond beschoten. Ook zijn er granaten naar het gebouw gegooid, waaronder een antitankgranaat. Die zijn niet afgegaan. De vicepresident spreekt van een aanslag. Er raakte niemand gewond, melden Surinaamse media.

Het gebouw van de kantonrechter ligt vlak bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Rond 22.30 uur kwamen de daders, vermoedelijk twee mannen, op een bromfiets aan bij het gebouw. Degene die achterop zat, stapte af, gooide een zak met daarin de explosieven over een hek en schoot op het pand. Op camerabeelden is te zien dat de twee daders vervolgens wegreden.