Braziliaanse oud-minister opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij bestorming

De Braziliaanse oud-minister van Justitie Anderson Torres is zaterdag opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de bestorming afgelopen zondag. Torres werd op het vliegveld van Brasilia in de boeien geslagen toen hij terugkwam uit de Verenigde Staten.

Torres is de laatste minister van Justitie die onder oud-president Jair Bolsonaro diende. Het Braziliaanse hof had eerder al gezegd dat Torres moest worden opgepakt vanwege zijn rol bij de bestorming van meerdere overheidsgebouwen.

De oud-minister was zondag ook in de Verenigde Staten, toen het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia werden bestormd. Hij wordt verdacht van samenzwering in aanloop naar de bestorming. Hij zou ook hebben verzuimd zijn werk te doen als hoogste veiligheidsbaas van Brasilia.