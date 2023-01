Duizenden mensen bij protest tegen ontruiming Duits 'bruinkooldorp' Lützerath

In het Duitse dorp Keyenberg zijn zaterdag duizenden mensen samengekomen om te protesteren tegen de ontruiming van het nabijgelegen Lützerath. Nog altijd zitten in het 'bruinkooldorp' klimaatactivisten die niet willen dat het gebied verder wordt afgegraven om bruinkool te winnen.

In Keyenberg, over de Duitse grens op 31 kilometer van Roermond, is een actiekamp van klimaatactivisten. Zij roepen alle demonstranten die nog onderweg zijn op om direct naar de plaats van de demonstratie te gaan, omdat het te druk wordt in het dorp zelf. De wegen rondom Keyenberg staan helemaal vast door al het verkeer, ziet een ANP-verslaggever ter plekke.