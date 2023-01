Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari geëxecuteerd in Iran

Delen via E-mail

De Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari is geëxecuteerd in Iran. Dat meldt het overheidspersbureau Mizan.

De oud-minister van Defensie in Iran werd woensdag ter dood veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Akbari zou staatsgeheimen hebben gelekt aan de Britse geheime dienst MI6.

Ook zou hij volgens Iran een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020 die werkte aan het Iraanse atoomprogramma.

Akbari woonde lang in het VK en had zowel de Iraanse als Britse nationaliteit. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly waarschuwde Iran vrijdag de executie niet uit te voeren. Het vonnis is volgens hem politiek gemotiveerd en hij riep Iran op Akbari vrij te laten.