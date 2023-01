Familiebedrijf Trump krijgt 1,5 miljoen euro boete voor belastingfraude

De Trump Organization, het familiebedrijf van Donald Trump, heeft van een rechter in New York een boete van omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro opgelegd gekregen voor belastingfraude. Het is de hoogste boete die de rechter kon opleggen.

Het Amerikaanse vastgoedbedrijf van de oud-president werd in december door een jury schuldig bevonden aan belastingfraude. Het familiebedrijf voerde jarenlang een crimineel plan uit om belasting te ontwijken.

De organisatie was al jarenlang onderwerp van onderzoek, omdat werd vermoed dat het niet alle uitgaven juist doorgaf aan de belastingautoriteiten. Zo betaalde de Trump Organization persoonlijke uitgaven van hooggeplaatste medewerkers zonder dit te melden.

De Trump Organization heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld. Eerder deze week kreeg de financiële topman vijf maanden cel omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. Trump, die in 2024 weer wil meedoen aan de presidentsverkiezingen, was zelf niet aangeklaagd in deze zaak.

