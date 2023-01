Gevangen Russische oppositieleider Navalny heeft dringend medische hulp nodig

De Russische oppositieleider Alexei Navalny, die sinds januari 2021 in de gevangenis zit, is ernstig ziek. Zijn vrouw doet beroep op het gevangenispersoneel om hem te voorzien van medicijnen, omdat het leven van haar man in gevaar is.

Navalny beweerde deze week op sociale media dat de autoriteiten hem opzettelijk hebben besmet. Hij heeft hoge koorts en last van hoesten. Volgens zijn bondgenoten is er een griepuitbraak in de gevangenis.

Zijn vrouw postte een bericht op Instagram, waarin ze medicijnen voor hem eist. Ook zijn volgers stellen dat Navalny er slecht uitziet. "Ze vermoorden hem langzaam", zei een van hen tegen persbureau Reuters.

Ook de Duitse regering heeft erop aangedrongen dat Navalny medische bijstand krijgt. Hij is volgens Berlijn in een politiek proces veroordeeld en heeft dringend medische hulp nodig.

Woensdag ging een hoorzitting door, terwijl Navalny vanwege zijn ziekte om uitstel had gevraagd. De uitkomst van het proces is niet bekend.

Navalny zei vorige maand ook al dat zijn gezondheid achteruitging. Hij klaagde over rugpijn die erger werd en stelde dat hij werd geïnjecteerd met onbekende medicijnen.

Alexei Navalny na zijn behandeling in Duitsland nadat hij was vergiftigd.

Navalny kreeg negen jaar cel voor verduisteren van donaties

De 46-jarige Navalny streed jarenlang tegen corruptie en machtsmisbruik, en vormt daarom een belangrijke oppositie tegen het Kremlin. Hoewel hij in een zwaarbewaakte gevangenis zit, laat Navalny vaak van zich horen. Zo veroordeelde hij de Russische inval in Oekraïne direct.

Navalny zit onder meer negen jaar cel uit wegens het verduisteren van donaties aan zijn organisaties, die vrijwel zijn ontmanteld. Hij zou het geld hebben gebruikt voor privé-uitgaven en voor een campagne om president te worden.

De oppositieleider werd in januari 2021 opgepakt op het vliegveld in Moskou. Hij kwam toen terug uit Berlijn, waar hij was behandeld voor een vergiftiging. Hij was daarvoor voorwaardelijk op vrije voeten, maar schond met zijn verblijf in het buitenland de voorwaarden, vond de Russische justitie.

