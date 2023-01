Rijkswaterstaat begint maandag met grondonderzoek voor tunnel A7

Delen via E-mail

Rijkswaterstaat begint maandag met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Joure en Sneek. Het onderzoek is nodig om een herstelplan te kunnen maken voor het wegdek. Het wegdek kwam medio december uit het niets omhoog, waarna het snelweggedeelte afgesloten moest worden.

Uit een eerste onderzoek bleek al dat grondankers onder de weg gebroken zijn. Vermoedelijk heeft de grondwaterstand daar iets mee te maken. Grondankers moeten het wegdek in de tunnel op zijn plaats houden. Als ze er niet zouden zijn, kan grondwater de weg omhoogduwen. Op het wegdek zijn nu tienduizend zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het asfalt nog verder omhoogkomt.

Een aannemer gaat de komende weken aan beide zijden van de tunnel peilbuizen plaatsen. Via die peilbuizen kan de grondwaterstand worden gemeten. Ook worden monsters genomen om de samenstelling van het grondwater te kunnen vaststellen. Verder moeten grondmonsters duidelijkheid verschaffen over de samenstelling van de grond en de opbouw van grondlagen.

Het onderzoek naar het gebroken asfalt en het opstellen van een herstelplan zullen volgens Rijkswaterstaat nog veel tijd in beslag nemen. De A7 zal ter hoogte van de tunnel nog lange tijd dicht blijven.

Mensen die langs de omleidingsroutes via provinciale en plaatselijke wegen wonen, klagen over overlast door het verkeer dat niet over de snelweg kan rijden. Vooral vrachtverkeer veroorzaakt veel hinder, zeggen zij.