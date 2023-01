Nederlandse hulpverlener in Griekenland niet meer aangeklaagd voor spionage

Delen via E-mail

De Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg en 23 medeverdachten staan in Griekenland niet langer terecht voor spionage. De rechter schrapte die aanklacht, onder meer vanwege fouten die in het proces zijn gemaakt. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de tweede dag van het proces op het Griekse eiland Lesbos.

De reddingswerkers worden wel nog altijd verdacht van onder meer mensensmokkel, vervalsing en het witwassen van geld. Dat kan hen op hoge boetes en meerdere jaren celstraf komen te staan. Het is niet duidelijk wanneer de rechter die zaak behandelt.

De hulpverleners zijn aangeklaagd omdat zij in 2016 en 2017 vluchtelingen hielpen in de Middellandse Zee. Ze haalden mensen uit het water en deelden onder meer drinkwater en zwemvesten uit. Meestal kwamen de vluchtelingen per boot aan vanuit Turkije. Daarom beschuldigt een Griekse aanklager de hulpverleners van mensensmokkel.