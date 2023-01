Dit weten we over de geheime documenten die bij Joe Biden zijn gevonden

Deze week werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden zeker twee keer gevoelige documenten heeft laten slingeren in privépanden. Critici vergelijken de kwestie met de geheime documenten die eerder zijn gevonden bij Bidens voorganger Donald Trump. Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Dit weten we over de zaak.

Op 2 november zijn geheime documenten gevonden in een voormalig privékantoor van Biden. CBS News onthulde dat nieuws ruim twee maanden later: op 9 januari. Het gaat om het hoofdkantoor van het Penn Biden Center, een Amerikaanse denktank in Washington.

De denktank is in 2018 opgericht. Daarvoor gebruikte Biden het gebouw als kantoor. Dat deed hij tussen 2009 en 2017, toen hij vicepresident onder Barack Obama was. De documenten stammen uit die tijd.

De precieze inhoud van de documenten is niet bekend. Er zijn tien documenten gevonden. CNN meldde dat sommige documenten zijn aangemerkt als top secret. Dit betekent dat ze gevoelige informatie bevatten.

Bidens eigen advocaten vonden de documenten toen zij het kantoor aan het opruimen waren. Ze troffen de papieren aan in een kast die op slot zat. Het is niet duidelijk wanneer de documenten daar precies terechtkwamen.

De advocaten van Biden meldden de vondst direct bij het Amerikaanse nationale archief. Volgens de Amerikaanse wet moeten alle officiële overheidsdocumenten daar bewaard worden.

Het agentschap haalde de documenten een dag later op. Ook het ministerie van Justitie werd op de hoogte gesteld. Justitieminister Merrick Garland liet uitzoeken of verder onderzoek nodig was.

Het Amerikaanse nationale archief in Washington. In dit gebouw worden onder meer alle officiële overheidsdocumenten bewaard. Foto: Getty Images

In december zijn ook in Bidens woning in Wilmington (in de staat Delaware) geheime documenten gevonden. Dat onthulde NBC News op 11 januari, twee dagen nadat het Witte Huis de eerste vondst had bevestigd. Het Witte Huis bevestigde de tweede vondst pas een dag later.

De tweede verzameling documenten is gevonden in Bidens garage. Volgens zijn advocaten ging het om "enkele" documenten. Deze vondst is op 20 december gemeld aan justitie.

Bidens situatie lijkt op die van zijn voorganger Donald Trump. In Trumps woning in Florida zijn vorig jaar ook geheime documenten gevonden. De oud-president bleek na het einde van zijn termijn veel documenten naar zijn woning Mar-a-Lago te hebben vervoerd.

De documenten zijn gevonden nadat de FBI een huiszoekingsbevel had gekregen om de woning van de voormalige president te doorzoeken.

0:55 Afspelen knop Luchtbeelden tonen politie bij villa van Trump in Florida

Dat Biden zelf op zijn minst slordig met gevoelige documenten is omgesprongen, is extra pijnlijk voor de Amerikaanse president. Hij noemde Trump eerder onverantwoordelijk en zei dat "staatsgeheimen bij hem (Trump, red.) niet veilig zijn".

Net als Trump wordt ook Biden onderzocht door een speciaal aanklager. Garland heeft Robert Hur aangesteld om te onderzoeken of Biden strafbare feiten heeft gepleegd of nalatig is geweest.

Maar er zijn ook verschillen. Bij Trump ging het om "vijftien dozen vol". Zo'n dertienduizend documenten had hij niet thuis mogen hebben. Zeker driehonderd daarvan waren top secret. Bij Biden ging het de eerste keer om tien documenten en de tweede keer om een "klein aantal".

De documenten van Trump bevatten informatie over onder andere Amerikaanse kernwapens. Ook zaten er geheime rapporten over de nationale veiligheid van de FBI, de CIA en ruimtevaartorganisatie NASA tussen. De inhoud van de bij Biden gevonden documenten is nog niet bekendgemaakt.

2:58 Afspelen knop Waarom de FBI-inval bij Donald Trump een 'politieke bom' is

Daarnaast maakten de advocaten van Biden zelf melding van de gevonden documenten. In het geval van Trump merkte het nationale archief op dat er documenten ontbraken. Die werden pas teruggevonden toen de FBI Trumps woning doorzocht.

De huiszoeking en vondst van documenten in Trumps huis vielen onder een groter FBI-onderzoek naar de oud-president.

Bij Trump is al vastgesteld dat hij verwijtbaar gehandeld heeft. Zo liet hij na een dagvaarding nog documenten vervoeren. Nu wordt onderzocht of hij strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Bij Biden moet verwijtbaar handelen nog worden vastgesteld. Van strafrechtelijke vervolging zal waarschijnlijk geen sprake zijn: het Amerikaanse ministerie van Justitie volgt de richtlijn dat zittende presidenten niet worden vervolgd.

