Zeker zes doden door tornado in Amerikaanse staat Alabama

Een tornado heeft donderdag in de Amerikaanse staat Alabama aan zeker zes mensen het leven gekost. De lokale politie heeft dit bevestigd aan The New York Times. De slachtoffers vielen in Autauga County, een gebied in het midden van de staat.

Meteorologen hadden gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke tornado's. Volgens The Washington Post raasde één "grote en vernietigende" tornado over een afstand van bijna 100 kilometer van Alabama naar Georgia.

In de stad Selma in Alabama is op beelden vanuit de lucht veel vernieling te zien. De autoriteiten waarschuwen dat elektriciteitskabels naar beneden zijn gekomen. Ook bomen zijn ontworteld. In Selma zijn geen gewonden gemeld.

In delen van Alabama en de gehele staat Georgia is de noodtoestand afgekondigd. Inwoners worden opgeroepen "een veilig onderkomen op te zoeken". In totaal zitten zo'n 200.000 huishoudens in de regio zonder stroom. De autoriteiten in Mississippi deelden een foto van een met de grond gelijk gemaakt huis. Ook daar werd een tornado gezien.

